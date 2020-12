Peneliti Korea Selatan Klaim Covid-19 Bisa Menginfeksi dari Jarak 6 Meter Hanya dalam 5 Menit

PIKIRAN RAKYAT - Penyebaran kasus positif Covid-19 hingga saat ini kian bertambah banyak.

Di Inggris pun Pemerintahan telah menyarankan agar masyarakat menjauh setidaknya dua meter atau tiga langkah dari siapa pun baik yang tinggal bersama (keluarga) ataupun dengan orang di sekitar lingkungan.

Jaga Jarak sangat penting untuk membantu menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Baca Juga: Sinopsis Hercai Episode 30, Kebenaran Masa Lalu Mulai Terungkap hingga Nasib Azize yang Terancam

Akan tetapi baru-baru ini penelitian dari Korea Selatan mengklaim bahwa kita bisa terinfeksi Covid-19 dari jarak yang jauh, setidaknya 6 meter.

Hasil studi tersebut pun mengamati bagaimana dalam kondisi tertentu, virus Covid-19 dapat ditularkan melalui jarak yang lebih jauh dari yang diperkirakan sebelumnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Express.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal for Korean Medical Science, didasarkan pada tiga wabah di negara itu, salah satunya termasuk tempat restoran tanpa jendela dan kondisi ventilasi yang buruk.

Baca Juga: Kabar Baik untuk Para Kader Kepala Daerah PDIP Jika Risma Jabat Mensos, 'Punya Peluang Jadi Menteri'

Menurut peneliti, hal itu terjadi setelah para ahli mengklaim skema Eat Out to Help Out Rishi Sunak menyebabkan peningkatan kasus virus Covid-19 karena orang-orang yang duduk berdekatan di restoran.