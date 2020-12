Trump Diejek Netizen Usai Keluhkan Kekalahan dan Kecurangan dalam Pemilu AS

PIKIRAN RAKYAT - Presiden AS Donald Trump diejek setelah mengeluh tentang bagaimana negara dijalankan, dan kecurangan dalam pemilu.

Dalam akun Twitternya, Trump terus mengeluhkan tentang kekalahannya dengan Joe Biden meski sudah lebih dari sebulan.

"Kalau ada yang curang dalam Pemilu, seperti yang dilakukan Demokrat, kenapa Pemilu tidak langsung dibatalkan? Bagaimana suatu Negara bisa dijalankan seperti ini? ” cuit Trump pada 10 Desember 2020.

If somebody cheated in the Election, which the Democrats did, why wouldn’t the Election be immediately overturned? How can a Country be run like this?