Orang Kaya di Argentina Ramai-ramai Beri Bantuan untuk Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Ada model baru di mana rakyat membantu secara khusus untuk penanganan Covid-19.

Dalam hal bantuan rakyat ke negara, pemerintah membuat undang-undangnya sebagai landasan hukum.

Orang kaya di Argentina akan beramai-ramai memberikan sebagian hartanya untuk negara dalam membantu menangani Pandemi Covid-19.

Baca Juga: Hasil Liga Inggris dan Klasemen Pekan 11: Tottenham Rebut Posisi Puncak, Liverpool Panen Malah Turun

Di sisi lain, besarnya biaya penanganan Covid-19 di Argentina, membuat pemerintah berputar otak mencari sumber pemasukan.

Dalam prosesnya, akhirnya senat dan pemerintah merancang undang-undang untuk menerapkan pajak pada warga negara yang dinilai memiliki kekayaan di atas nominal tertentu.

Terbaru, Senat Argentina menyetujui undang-undang (UU) tentang penarikan pajak kekayaan.

Baca Juga: Habib Rizeq 'Digarap' Polda Hari Ini, Ada Ancaman untuk Massa FPI dan Pengikut HRS Jika Lakukan Ini

Mereka yang dibolehkan negara untuk membantu penanganan Covid-19 adalah yang memiliki kekayaan sekitar 2,45 juta dollar AS atau Rp 35 miliar (kurs Rp 14.000 per dollar AS).