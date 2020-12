Ini di Argentina, Orang Kaya yang Punya Rp35 Miliar Ramai-ramai Beri Bantuan untuk Tangani Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Orang kaya di Argentina akan beraman-ramai memberikan sebagian hartanya untuk negara dalam membantu menangani Pandemi Covid-19.

Mereka yang dibolehkan negara untuk membantu penanganan Covid-19 adalah yang memiliki kekayaan sekitar 2,45 juta dollar AS atau Rp 35 miliar (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Nantinya warga jutawan akan diatur oleh negara, yakni mana yang membayar tarif progresif hingga 3,5 persen untuk kekayaan di Argentina dan hingga 5,25 persen untuk kekayaan di luar negeri.

Sebagai catatan, sejauh ini Argentinya menembus rekor kasus infeksi Covid-19 sebanyak 1,5 juta orang dan hampir lebih dari 40.000 meninghal akibat virus corona.

Argentina menjadi negara kelima di dunia yang mengumumkan rekor kasus infeksi Covid-19 sebanyak lebih dari satu juta pada Oktober lalu.

Nah, keuputusan melibatkan orang kaya dalam penangan Covid-19 ini, telah menjadi undang-undang di Argentina.

Undang-undang itu disahkan dengan perolehan suara 42 mendukung dan 26 menentang.