Keponakan Donald Trump Sebut Presiden AS Sekarang Kejam, Kriminal hingga Pengkhianat

PIKIRAN RAKYAT - Awal tahun 2020 ini, putri dari saudara laki-laki Donald Trump bernama Mary Trump meluncurkan bukunya yang berjudul 'Too Much and Never Enough'.

Dalam bukunya itu, Mary menggambarkan pamannya Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang kejam, kriminal hingga pengkhianat.

Keponakan Donald Trump mengatakan, mengacu pada pamannya, bahwa Presiden AS kriminal, kejam, pengkhianat dan harus diadili setelah meninggalkan Gedung Putih.

"Sangat menghina untuk diberi tahu dari waktu ke waktu bahwa orang Amerika dapat menanganinya dan kita hanya perlu melanjutkan," kata Mary Trump dalam bukunya, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sputnik News.

“Jika ada yang pantas diadili dan diadili, itu Donald”, tulisnya.

Komentar Mary Trump muncul tak lama setelah muncul laporan bahwa Presiden Donald Trump membahas dengan para pembantunya kemungkinan mengampuni anak tertuanya Ivanka, Eric, dan Donald Jr, serta menantu Jared Kushner, jika ada penyelidikan diluncurkan melawan mereka setelah dia meninggalkan Gedung Putih.

Setidaknya satu penyelidikan kriminal oleh jaksa wilayah Manhattan sedang menunggu keputusan terhadap Donald Trump sehubungan dengan urusan bisnis dan catatan pajaknya.

Jika ditangkap dan diadili setelah meninggalkan jabatan presiden dan kehilangan kekebalan presiden, anggota parlemen Amerika akan berperilaku kontroversial yang belum pernah terjadi sebelumnya.