Gagal Duduki Gedung Putih, Donald Trump Tetap Gigih: Sampai Jumpa dalam 4 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Kegagalan Donald Trump dalam pemilihan presiden melawan Joe Biden tahun ini tak membuatnya putus asa.

Sebaliknya, Donald Trump justru menyatakan bakal mencalonkan diri lagi sebagai presiden di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Donald Trump di sebuah acara di Gedung Putih, pada Selasa, 2 Desember 2020 waktu setempat.

Baca Juga: Minta Pemerintah Panggil Dubes Inggris Terkait Benny Wenda, Bamsoet Ingin Pastikan Posisi

"Ini merupakan empat tahun yang luar biasa," kata Trump kepada para tamu dan anggota Komite Nasional Republik, seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman The Guardian.

"Kami mencoba melakukan empat tahun lagi. Jika tidak, saya akan melihat anda dalam empat tahun," imbuhnya.

Kalimat yang dilontarkan Trump itu dirasa menjadi pengakuan kekalahannya dalam pemilihan presiden.

Baca Juga: BI Tetapkan Suku Bunga Acuan akan Tetap Rendah, Gubernur BI: Sampai Tanda Inflasi Meningkat

Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years."