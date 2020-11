Salip Bill Gates, Elon Musk Rebut Posisi Kedua Orang Terkaya di Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Lama bertengger di peringkat dua orang terkaya di dunia, kini jumlah kekayaan Bill Gates berhasil di salip CEO dan Founder Tesla sekaligus SpaceX, Elon Musk.

Pundi-pundi pendiri Tesla Elon Musk melonjak sekitar 127,9 miliar dollar AS atau setara dengan Rp1.803 triliun (kurs Rp14.100 per dollar AS) berkat lonjakan harga saham perusahaannya.

Dikutip dari Business Insider, saham Tesla naik dua persen dalam penutupan perdagangan pada Senin kemarin (23 November 2020), dengan begitu saham Tesla bisa disebut naik hampir 730 persen pada tahun ini.

Baca Juga: Disebut Dalang Pandemi, Bill Gates: Saya Yakin Vaksin Covid-19 Sangat Aman

Tesla memiliki nilai pasar tertinggi di antara perusahaan mobil mana pun di dunia, meskipun menghasilkan kendaraan yang jauh lebih sedikit daripada yang lain.

Tesla direncanakan dapat menjual hingga 500.000 kendaraan listrik tahun ini, dibandingkan dengan produksi tahunan produsen mobil Jepang Toyota sekitar 10 juta.

Nilai kapitalisasi pasar Tesla saat ini bahkan sudah menembus 500 miliar dolar AS. Dua pertiga kekayaan Musk ada di Tesla, sementara sisanya berada di perusahaan luar angkasa, Space X.

Baca Juga: Sepekan Naik Ratusan Kasus Covid-19 di Tasikmalaya, Pemkot Jawab Kemungkinan Tingkatkan Jam Malam

Kenaikan kekayaannya sangat fantastis tahun ini. Seolah tak terpengaruh Covid-19, harta Musk melonjak 100,3 miliar dolar AS sejak awal tahun, terbanyak bila dibandingkan miliarder-miliarder lainnya.