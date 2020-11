Tiongkok Peringati AS yang Kunjungi Taiwan, Xi Jinping Kerahkan Militer untuk Persiapan Perang

PIKIRAN RAKYAT - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien menyatakan pada hari yang sama saat AS bertemu Taiwan, Tiongkok membuat pernyataan yang berisi ancaman pada seorang laksamana Angkatan Laut AS yang mengunjungi Taiwan.

Pertemuan antara AS dan Taiwan disinyalir menjadi sumber ketegangan terbaru dengan Tiongkok.

“AS bersama teman-temannya di Taipei. Kami akan terus berada di sana,” kata O'Brien pada Senin 23 November 2020.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan negara itu dengan tegas menentang pertukaran antara AS dan Taiwan.

"Pihak Tiongkok akan menurut bagaimana situasi berkembang, membuat tanggapan yang sah dan perlu," ungkap Zhao Lijian, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Express.

Pengaturan bilateral antara Taipei dan AS dipandang oleh Tiongkok sebagai tantangan atas klaim mereka atas Taiwan.

Kesepakatan senjata AS-Taiwan, yang dipandang oleh Beijing sebagai ancaman bagi kedaulatan mereka, termasuk Sistem Pertahanan Pesisir Harpoon buatan Boeing, artileri roket, sensor, dan rudal.