Pertama Kali Paus Fransiskus Sebut Muslim Uighur di Tiongkok sebagai Orang Teraniaya

PIKIRAN RAKYAT - Untuk pertama kalinya Paus Fransiskus menyebut Muslim Uighur di Tiongkok sebagai orang yang 'teraniaya'.

Pernyataan ini diungkapkan Paus Gereja Katolik Roma Vatikan itu pada sebuah buku berjudul "Let Us Dream: The Path to A Better Future".

Dalam buku itu, Paus Fransiskus juga mengatakan pandemi Covid19 harus mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan secara permanen menetapkan pendapatan dasar universal.

Buku yang terdiri dari 150 halaman itu ditulis oleh penulis biografi Austen Ivereigh. Secara garis besar paus berbicara tentang perubahan ekonomi, sosial dan politik, yang menurutnya diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan setelah pandemi berakhir.Buku ini mulai dijual pada 1 Desember 2020.

"Saya sering memikirkan orang-orang yang teraniaya: Rohingya, Uighur yang malang, Yazidi," kata Paus Fransiskus di bagian buku itu, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Reuters, Selasa, 24 November 2020.

Dia juga membicarakan tentang penganiayaan Kristen di negara-negara Islam.