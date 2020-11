Mendadak, Komandan Angkatan Laut AS Tiba-Tiba Lakukan Kunjungan ke Taiwan

PIKIRAN RAKYAT - Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, yang bertugas mengawasi intelijen militer di kawasan Asia-Pasifik tiba-tiba melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan.

Hal ini diungkapkan oleh seorang sumber pada Minggu, 22 November 2020. Komandan itu sedang dalam kunjungan tingkat tinggi yang dapat mengganggu Tiongkok.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Reuters, sumber itu, termasuk seorang pejabat Taiwan yang mengetahui situasi tersebut, mengatakan bahwa pejabat AS tersebut adalah Laksamana Muda Michael Studeman. Sumber yang berbicara enggan mengungkapkan namanya.

Menurut situs web Angkatan Laut AS, Studeman adalah direktur J2, yang mengawasi intelijen, di Komando Indo-Pasifik militer AS.

Departemen Pertahanan AS, Pentagon menolak berkomentar, begitu pula Kementerian Pertahanan Taiwan.

Kementerian luar negeri Taiwan mengkonfirmasi pada Minggu bahwa seorang pejabat AS telah tiba di Taipei tetapi mereka menolak memberikan rincian, dan mengatakan perjalanan itu belum dipublikasikan.

Sebelumnya Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, bereaksi marah ketika Menteri Kesehatan AS Alex Azar datang ke Taipei pada bulan Agustus 2020 lalu.

Selain itu, kedatangan pejabat AS juga diikuti oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Keith Krach pada bulan September. Tiongkok kemudian mengirimkan jet tempur ke dekat pulau itu untuk menanggapi kunjungan delegasi AS.