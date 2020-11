Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini

PIKIRAN RAKYAT - Setelah merasakan kemeriahan Harbolnas 11.11 kemarin, suasana belanja masih terasa hangat di masyarakat.

Menyambut antusiasme ini, ShopeePay terus menambah kolaborasi dengan beberapa penyedia produk atau jasa atau yang dikenal sebagai merchant ShopeePay, mulai dari restoran, toko sepatu, hingga moda transportasi.

Hal ini dapat menjadi solusi dan inspirasi bagi masyarakat yang ingin makan, belanja, dan bepergian antar kota dan tetap aman bertransaksi menggunakan pembayaran digital dengan ShopeePay. Berikut informasi mengenai merchant baru ShopeePay minggu ini:

1. Bata

Toko sepatu yang satu ini sudah tidak asing di masyarakat pasalnya Bata telah hadir sejak 1931 di Indonesia. Bata merupakan produsen dan pengecer sepatu dan alas kaki lainnya dari Republik Ceko yang sudah bertahun-tahun berada di Indonesia dan menjadi salah satu brand favorit masyarakat.

Selama ini Bata telah menyediakan berbagai macam alas kaki dengan desain yang trendy maupun elegan dengan harga yang terjangkau. Informasi katalog dan lokasi outlet Bata dapat ditemukan di laman bata.id.

2. Golden Sense

Golden Sense adalah restoran oriental yang menyediakan all you can eat dimsum. Berlokasi di Mangga Dua Square Jakarta, Golden Sense juga menyediakan dining theater sekaligus ruang karaoke terbesar di Asia, diikuti oleh wedding banquet.