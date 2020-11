Semua Bisa Jadi Pahlawan, Bincang Sehat Kolaborasi Hotel Horison Ultima Bandung, RS Immanuel dan IMA

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, Hotel Horison Ultima Bandung berkolaborasi dengan RS Immanuel dan Indonesian Marketing Association (IMA) Bandung Raya mengadakan beberapa kegiatan sosial bersama seperti Bincang Sehat dengan tema “Setiap Orang Bisa Menjadi Pahlawan” yang melibatkan 5 narasumber dari 4 pimpinan institusi tertinggi di lingkungan daerah provinsi Jawa Barat dan 1 dokter spesialis paru dengan undangan berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti tamu hotel, member IMA, juga berbagai instansi yang berjumlah 60 orang dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan.

Acara juga ditayangkan secara live melaui Instagram @horisobandung, @rsimmanuelbdg dan diliput oleh TVRI. Acara diawali dengan menghadirkan kisah inspiratif dari mantan pejuang Bapak Solihin G.P. (Gubernur Jawa Barat periode 1970 – 1975), serta ucapan dan dukungan singkat lewat video dari Hermawan Kertajaya founder IMA dan founder and chairman Mark Plus Inc.

Paparan yang diberikan seperti Edukasi dan sharing pengalaman mengenai Kesehatan dan Covid 19 diberikan secara langsung oleh Dr. Jahja Teguh Widjaja, Sp- FCPP – dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Immanuel, pemaparan situasi Pariwisata di saat pandemi oleh Dr. H. Dedi Taufik Kurohman, MSi. - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang juga merangkap sebagai Gugus Tugas pencegahan penyebaran Covid 19, juga pemaparan kondisi UMKM disaat pandemi oleh Bapak Kusmana Hartadji – Kepala Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Barat – yang pada kesempatan tersebut datang mewakili Ibu Atalia sebagai Ketua Dekranasda Provinsi yang berhalangan hadir.

Acara Bincang Sehat ini diakhiri dengan pemberian tip and trick marketing dari President IMA (Indonesia Marketing Association) Bandung Raya, Ibu Lina Auliana SE, agar masyarakat tetap semangat dalam menghadapi efek pandemi Covid-19 dan agar dunia pariwisata tetap menggeliat.

Acara diisi juga dengan kegiatan Donor Darah dan mengundang anak panti asuhan putri Muhammadiyah untuk belajar membuat kue, hotel tour, serta mengajak menikmati fasilitas kolam renang yang ada di hotel. Acara donor berkolaborasi dengan komunitas NECI New Eyes Club, Kodim 0618 serta Warga sekitar tentunya dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan.

Dalam acara donor darah yang sudah kami gelar ini terkumpul 41 kantung labu darah dari total pendaftar sekitar 50 orang, ujar GM Horison Ultima Bandung AR. Atik Damarjati. SS. CHA. Atik menyatakan juga bahwa acara event kolaborasi ini diharapkan agar dapat memberikan memotivasi dan menginspirasi masyarakat secara luas di saat pandemik demikian pungkasnya.

Tentang Hotel Horison Ultima Bandung