Daftar Suplemen Daya Tahan Tubuh untuk Cegah Tertular Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Menjaga imunitas atau daya tahan tubuh merupakan salah satu cara agar terhindar dari infeksi virus dan penyakit, termasuk Covid-19.

Saat ini menjaga imunitas tubuh sangat penting dilakukan, terlebih di masa pandemi virus corona yang sudah berlangsung lebih dari 7 bulan di Indonesia.

Meskipun tidak ada obat Covid-19 atau suplemen peningkat kekebalan yang dapat menyembuhkan atau mencegah virus corona, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat pertahanan sekuat mungkin.

Baca Juga: Cegah Covid-19, Berikut Tips Gunakan Disinfektan untuk Membunuh Virus dengan Benar

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Umms.org, selain gaya hidup dan praktik hidup sehat, Chris D'Adamo, PhD , direktur Center for Integrative Medicine di University of Maryland School of Medicine, merekomendasikan penggunaan suplemen berikut dalam jumlah sedang untuk menjaga sistem kekebalan berfungsi dengan baik:

1. Vitamin C

Vitamin ini dapat membantu mencegah infeksi virus, bakteri, dan infeksi lain dengan memperpendek durasi masuk angin dan bertindak sebagai antihistamin dan anti-inflamasi alami.

2. Vitamin D

Vitamin D adalah salah satu nutrisi penguat sistem kekebalan terpenting yang dapat mengurangi risiko pilek dan flu, tapi harus dilakukan secara teratur.