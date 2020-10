Harus Tahu! Berikut Daftar Penyakit Bawaan yang Rentan Berisiko Terkena Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Sampai dengan Rabu, 7 Oktober 2020, jumlah kasus virus corona di Indonesia mencapai 311.176 terkonfirmasi positif.

Adapun jumlah pasien yang meninggal 11.374 orang dan pasien yang sembuh sebanyak 236.437 orang.

Virus corona rentan menginfeksi orang-orang yang sebelumnya memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi hingga penyakit paru-paru.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) dalam situs webnya yang berjudul 'People with Certain Medical Conditions' atau Orang dengan Kondisi Medis Tertentu, menyebutkan semua orang dari segala usia dengan kondisi penyakit bawaan tertentu berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19.

CDC membuat daftar penyakit orang-orang dari segala dengan kondisi berikut berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19:

1. Kanker

2. Penyakit ginjal kronis