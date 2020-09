Berat Badan Naik saat Hamil dan Setelah Melahirkan? Berikut Alasannya Menurut Ahli

PIKIRAN RAKYAT - Naiknya berat badan saat kehamilan sering terjadi pada ibu hamil.

Kenaikan berat badan yang tinggi mungkin akan terasa berbeda ketika sebelum melahirkan, terlebih jika Anda baru saja hamil anak pertama.

Tubuh seorang wanita berubah selama kehamilan untuk memastikan bahwa bayinya yang belum lahir mendapatkan makanan yang cukup yang dibutuhkan untuk perkembangan bayinya.

Menurut penelitian yang diterbitkan American Journal of Obstetrics and Gynecology, pertambahan berat badan pada ibu hamil terdiri dari bayi, cairan ketuban, plasenta, darah, jaringan payudara, pembesaran rahim dan lemak ekstra, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Boldsky.

Lemak ekstra disimpan sebagai energi yang dibutuhkan selama persalinan dan menyusui.

Menurut pedoman yang direkomendasikan dari The US Institute of Medicine (IOM), wanita dengan berat badan normal sebelum kehamilan dengan indeks massa tubuh antara 18,5 dan 24,9 mengalami kenaikan berat badan antara 11,5 dan 16 kg selama kehamilan.

Namun, kebanyakan wanita mengalami kenaikan berat badan melebihi jumlah yang disarankan selama kehamilan.