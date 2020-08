Diet ala Penyanyi Korea IU Bisa Turun 3kg Selama Seminggu, Simak Caranya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi cantik asal Korea Selatan IU ini dikenal memiliki tubuh yang mungil dan cantik.

Selain pandai bernyanyi, IU pun dikenal memiliki bakat akting yang luar biasa. Buktinya, IU berhasil tampil sebagai pemeran dalam berbagai macam drama di Korea Selatan, seperti Dream High, You Are The Best, Bel Ami, The Producers, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Hotel the Del Luna, dan masih banyak lagi.

Bakat akting dan menyanyi yang bagus membuatnya mendapatkan karir yang cukup baik di Korea Selatan.

Untuk menjaga image dan kesehatannya, IU melakukan diet yang cukup mudah dan bisa menurunkan berat badan 3kg dalam 1 minggu.

Berikut diet ala UI yang bisa Sobat Belia ikuti, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Kpopkart.

1. Sarapan dengan 1 buah apel.

2. 2 buah ubi untuk makan siang.