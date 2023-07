de Braga by Artotel Hadirkan Program Menginap untuk Meriahkan Musim Liburan Sekolah 2023

PIKIRAN RAKYAT - Bulan Juni identik dengan momen liburan sekolah dan juga menjadi momen yang dimanfaatkan bagi para keluarga untuk berlibur bersama. Melihat kesempatan ini, de Braga by ARTOTEL menghadirkan promo menginap untuk memeriahkan musim liburan sekolah ini di bulan Juni hingga Agustus 2023.

Khusus di de Braga by ARTOTEL tersedia paket menginap Sunny Sunnies dengan harga mulai dari Rp. 695.000,-nett yang sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, akses masuk ke Museum Konferensi Asia-Afrika dan kelas memasak untuk anak-anak.

Promo ini dapat dipesan melalui website resmi di artotelgroup.com maupun secara langsung via WhatsApp +62 813 2143 5943.

Untuk menciptakan suasana menginap yang lebih berkesan, de Braga by ARTOTEL juga menyiapkan beragam aktivitas yang dapat dinikmati oleh para keluarga beserta anak-anak, antara lain seperti kelas memasak untuk anak, wisata sejarah interaktif dengan mengunjungi museum Asia-Afrika atau sekedar menikmati Jalan Braga dengan fasilitas sepeda yang telah disiapkan secara gratis.

Para tamu juga bisa mengajak anak-anak menikmati wisata seni atau sekedar berswafoto di sekitar Braga hanya dengan menambahkan Rp 25.000,-net untuk tiket masuk ke Galeri Seni Grey Art Gallery.

Yulia Maria selaku Director of Marketing Communications ARTOTELGroup menyampaikan “Di musim liburan sekolah ini, melalui loyalty program ARTOTEL Wanderlust kami menawarkan berbagai macam program liburan sekolah yang sangat menarik karena paket menginap yang kami tawarkan sudah termasuk berbagai pilihan kegiatan menarik untuk mengisi liburan sekolah seperti kegiatan olahraga, city tour, art/kid activity, atau aneka makanan dan minuman pada saat kedatangan. Khusus untuk para member ARTOTEL Wanderlust akan mendapatkan hak istimewa berupa jaminan harga kamar yang sangat murah dibandingkan dengan kanal e-commerce lainnya.”

Reza Farhan, selaku General Manager de Braga by ARTOTEL menambahkan “Posisi de Braga by ARTOTEL yang berada di salah satu pusat wisata kota Bandung, bisa menjadi Kawasan seru untuk dikunjungi selama libur sekolah sehingga de Braga by ARTOTEL memudahkan akses untuk perjalanan para tamu menikmati momen liburan sekolah bersama keluarga”.

Penawaran liburan sekolah ini dapat ditemukan di website resmi ARTOTELGroup dan digital aplikasi ARTOTEL Wanderlust yang dapat diunduh di aplikasi android dan IOS mulai tanggal 8 Juni hingga 15 Agustus 2023.***