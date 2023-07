Aspartam Pemanis Buatan Minuman Bersoda Berpotensi Picu Kanker

PIKIRAN RAKYAT – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bakal memasukkan pemanis buatan Aspartam sebagai zat yang berpotensi memicu kanker (possible carcinogenic). Pemanis buatan tersebut banyak digunakan sebagai pemanis minuman bersoda.

WHO memasukkan Aspartam sebagai bahan possible carcinogenic pada Juli, 2023 melalui Badan Internasional Penelitian Kanker (IARC). Keputusan tersebut dirampungkan dalam pertemuan para ahli eksternal IARC.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penilaian terhadap kemungkinan bahaya Aspartam berdasarkan bukti-bukti yang telah dipublikasikan.

Baca Juga: Pria di Iran Bertahan Hidup Hanya dengan Minum Soda dan Tak Pernah Kena Diabetes

Apa Itu Aspartam?

Aspartam adalah pemanis sintetis nonkarbohidrat yang merupakan bentuk metil ester dari dipeptida dua asam amino, yaitu asam aspartat dan fenilalanina. Pemanis ini dijual dengan nama dagang komersial seperti Equal, Nutrasweet, dan Canderel, dan digunakan dalam hampir 6.000 produk makanan dan minuman di seluruh dunia, terutama dalam minuman soda dan permen.

Belakangan ini, muncul kabar Aspartam bisa menyebabkan penyakit seperti tumor dan limfoma. Namun, isu-isu ini perlu dikonfirmasi melalui rujukan yang sahih.

Aspartam adalah salah satu jenis pemanis yang termasuk dalam golongan protein yaitu asam amino fenilalanina dan asam aspartat. Asam amino ini secara alami juga terdapat dalam makanan yang mengandung protein, seperti daging, ikan, ayam, biji-bijian, dan produk susu.

Aspartam telah terbukti aman melalui lebih dari 200 studi ilmiah, dan penggunaannya pada produk makanan telah disetujui oleh Otoritas Pengawas di lebih dari 100 negara, termasuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia, FDA, The Center for Disease Control, Komisi Ilmiah European Commission on Foods, dan ahli-ahli dari United Nations Food and Agriculture Organization dan WHO.

Baca Juga: Mengenal Penyakit X, Pandemi Mengerikan Yang Disebut WHO Lebih Mematikan dari Covid-19

Aspartam telah beberapa kali menjadi kontroversi yang dipicu oleh sejumlah laporan dan publikasi badan dan organisasi tertentu. Namun, isu-isu tersebut telah diklarifikasi dan dinyatakan aman oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).