Berbagai Alat Pengencang Wajah yang Dijual Mahal Ternyata Tak Bisa Mengencangkan Kulit Wajah

Dilansir laman The New York Times, menurut laporan American Society of Plastik Surgeons diketahui bahwa pada tahun 2020 orang-orang di Amerika Serikat menghabiskan $16,7 miliar (sekitar 238 biliun rupiah) untuk prosedur kosmetik. Hampir $1,9 miliar (27 biliun rupiah) adalah untuk pengencangan kulit wajah atau facelift.