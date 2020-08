Diet Sirtfood ala Adele Bisa Turunkan 3 kg dalam Seminggu, Berikut Caranya

PIKIRAN RAKYAT- Penyanyi yang dikenal dengan lagunya Some One Like You pada tahun 2011 ini memiliki penurunan berat badan yang sangat drastis.

Adele, benar-benar terlihat berbeda dengan berat badannya sekarang.

Menurut laporan, sebagian besar penurunan berat badan Adele karena melakukan diet sirtfood.

"Saya tidak percaya dia sangat menyukai olahraga tetapi dia telah mengubah gaya hidupnya dan saya yakin 90% karena berdiet," ungkap mantan instrukrukturnya, Camila Goods, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Fit The Quint.

Diet sirtfood didasarkan pada peningkatan level sirtuins (SIRTS) sekelompok 7 protein yang ditemukan dalam tubuh yang dapat membantu mengatur berbagai fungsi seperti metabolisme, peradangan dan penuaan.

Makanan yang dapat meningkatkan sirtuins disebut dengan sirtfoods.

Berikut makanan sirtfood yaitu, kubis, anggur merah, stroberi, bawang, kedelai, peterseli, minyak zaitun extra virgin, cokelat hitam (85% kakao), teh hijau matcha, coba, kunyit, kenari, cabai rawit, bluberi, kopi, dan lain-lain.