Viral First Date Unik Temani Mas Pacar jadi Ojol, Simak 3 Ide Kencan Lain yang Bisa Dicoba

PIKIRAN RAKYAT – Berikut 3 ide kencan unik yang bisa dilakukan, belum lama ini viral first date tak biasa yang dibagikan warganet lewat akun Twitter @tanyarlfes pada Jumat pagi, 19 Mei 2023.

Saat baru menjalin hubungan asmara, first date akan menjadi aktivitas bersama pacar. Biasanya mereka yang tengah dimabuk asmara akan mengajak pasangan pergi ke tempat romantis berdua saja.

Ternyata ada ide first date unik yang dibagikan warganet yakni menemani mas pacar bekerja menjadi tukang ojek online (ojol). Ide berikut bisa dicoba selagi bisa menunjang serta tidak mengganggu pekerjaan sang kekasih.

Warganet bagikan momen first date unik

First date unik itu adalah menemani pacar menjadi ojol mengantarkan makanan keliling kota. Unggahan warganet tentang momen tersebut di Twitter @tanyarlfes telah mendapat lebih dari 1.000 retweets, 860 quotes, dan 22,2 ribu likes hingga hari ini, Jumat 19 Mei 2023 pukul 13.50 WIB.

“Gue cewe f20 (perempuan usia 20 tahun) punya pacar m21 (laki-laki usia 21 tahun), baru kemarin kita (kami) jadian, terus hari ini niatnya mau first date. Dan kalian tahu ga gue sama pacar gue first date-nya kaya gimana? Nggak ke bioskop, ke taman, ataupun makan-makan, tapi gue diajak buat nemenin dia ngojol nganterin pesanan makanan gitu,” kata warganet tersebut mengawali ceritanya.

Momen first date unik yang dibagikan warganet yakni menemani pacar bekerja menjadi ojol. Kolase foto Twitter @tanyarlfes

Warganet itu mengaku senang saat menemani pacarnya yang bekerja di salah satu perusahaan start up tersebut. Terlepas dari rasa capai yang mendera tubuh, hal itu tak mengurangi kebahagiaan yang dirasakannya.

“Dan yaa gue senang banget, gila rasanya seru banget, muter-muter kota nganterin satu demi satu pesanan makanan. Walaupun capai banget ya tapi ini tuh jadi pengalaman berharga buat gue. Karena menurut gue, first date-nya lucu banget, guys, I’m happy as long as I’m with him,” tuturnya.