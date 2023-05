Menyesap Kenikmatan Kopi di The Luxton Bandung Hotel

PIKIRAN RAKYAT - Kopi kerap kali menjadi sajian minuman yang digemari oleh banyak orang. Biasanya diminum ketika pagi hari, tetapi ada juga yang menikmatinya kembali di kala siang hari ketika semangat dan konsentasi mulai menurun. Banyak yang beranggapan, kopi bisa menambah semangat untuk beraktivitas kembali.

Secangkir kopi biasanya ditemani beragam makanan pendamping, atau kita sering menyebutnya sebagai camilan seperti cookies, croissant, brownies dan bahkan pisang goreng.

Nah, dalam bulan ini Xquisite Lounge di Lantai Lobby The Luxton Bandung Hotel menyajikan menu paket kopi yang dapat dinikmati dengan pilihan menu camilan berupa croissant atau white chocolate fudge cake.

Anda pasti akan tergoda dengan rasa cappuccino atau latte hangat yang diramu The Luxton Bandung Hotel. Dua paket istimewa tersebut dikenalkan dengan nama "Roaster O’Clock" dan "Choc Oh! Lot Plus".

Dengan mengeluarkan uang sebesar Rp38.000 saja, Anda dapat menikmati Choc Oh! Lot Plus dengan isian hot cappuccino atau hot latte beserta white chocolate fudge cake dengan nuansa sejuk yang disajikan di The Luxton Bandung Hotel.

Sedangkan untuk Roaster O’Clock dibandrol dengan harga Rp30.000 dengan paket Hot Cappuccino atau Hot Latte ditambah menu pendamping Butter Croissant atau Chocolate Croissant

Selain itu, suasana The Luxton Bandung Hotel yang tenang dan nyaman tentunya akan membuat Anda semakin betah menikmati kopi disini.

Ditunggu menikmati kopi bersama di The Luxton Bandung Hotel! ***