Anggota Keluarga Terbaru, Francesco Bettoli Jabat Executive Chef di The Trans Luxury Hotel

PIKIRAN RAKYAT - The Trans Luxury Hotel dengan bangga memperkenalkan anggota keluarga terbarunya yaitu Francesco Bettoli sebagai Executive Chef.

Chef Francesco lahir dan dibesarkan di Italia, setelah mendapatkan gelar Diploma dengan nilai yang luar biasa dari Istituto Bonaldo Stringher, Udine, Italy.

Beliau mengasah kemampuan kulinernya di berbagai belahan dunia termasuk di Jepang, Thailand, Dubai - Uni Emirat Arab, Australia dan lain-lain.

Berdedikasi untuk menampilkan beragam kreasi kuliner yang cemerlang dengan sentuhan cita rasa asli Italia, Chef Francesco akan memukau setiap tamu dengan karya kulinernya yang luar biasa.

“Bergabung dengan Trans Hotel Group sebagai Executive Chef di The Trans Luxury Hotel adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mempersembahkan keterampilan kuliner saya di Indonesia. Saya merasa terhormat untuk memimpin konsep kuliner hotel dan tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan The Trans Luxury Hotel sebagai sebuah landmark kuliner yang bersinar. Tujuan saya lainnya adalah untuk melampaui ekspektasi setiap tamu pada setiap pengalaman kulinernya di The Trans Luxury Hotel," ungkapnya.

Sebagai seorang Executive Chef, Francesco Bettoli bertanggung jawab untuk memastikan pengalaman kuliner tamu menjadi berkesan di seluruh F&B Outlets (The 18th Restaurant and Lounge, The Restaurant dan The Lounge), In-Room Dining juga banquet untuk berbagai social events seperti meeting, pernikahan, ulang tahun dan lainnya.

The Trans Luxury Hotel yakin bahwa Chef Francesco akan membawa Tim Kuliner The Trans Luxury Hotel ke level selanjutnya!***