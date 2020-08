6 Makanan dan Minuman yang Sebabkan Peradangan pada Kulit hingga Jerawat, Ayam Goreng Salah Satunya

PIKIRAN RAKYAT - Untuk menjaga kulit tetap sehat dan cantik bukan hanya perawatan dari luar saja yang dibutuhkan.

Namun, perawatan dari dalam sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan kulit.

Makanan kaya antioksidan adalah beberapa makanan yang baik untuk kulit dan penyesuaian pola makan juga membantu menjaga kulit tetap sehat.

Tetapi tidak semua makanan yang kita makan bisa menjaga kesehatan kulit kita, berikut makanan yang perlu dihindari agar tidak mengalami kerusakan kulit, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui The Healthy.

1. Soda

Soda dapat meningkatkan peradangan pada kulit menurut Doris Day, MD, dokter kulit bersertifikat di New York City dan penulis Beyond Beautiful: Using the Power of Your Mind and Aesthetic Breakthroughs to Look Naturally Young and Radiant.

2. Makanan Pedas