12 Quotes Hari Bidan Internasional 2023 dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT – Simak 12 quotes Hari Bidan Internasional 2023 berikut dalam Bahasa Inggris disertai artinya. Anda bisa menyebarkannya ke media sosial atau ke rekan seprofesi.

Pastikan Anda mendapatkan ucapan Hari Bidan Internasional 2023 di artikel ini sekarang karena momen tersebut jatuh pada hari ini, Jumat 6 Mei 2023.

Total ada 12 quotes yang tersedia di artikel ini yang bisa Anda bagikan ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, maupun Instagram. Anda juga bisa menuliskannya di mading maupun kartu ucapan untuk dikirim ke kerabat dan sahabat.

Berikut selengkapnya dilansir dari laman Best Message:

1. A pregnant woman is relaxed when she knows that she will have a good midwife by her side during delivery.

Seorang wanita hamil merasa rileks ketika dia tahu bahwa dia akan didampingi bidan yang baik di sisinya selama persalinan.

2. Only a midwife has the magical power to fill a home with lots of happiness.

Hanya seorang bidan yang memiliki kekuatan magis untuk mengisi rumah dengan banyak kebahagiaan.