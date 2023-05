10 Ucapan Hari Bidan Internasional 2023, Bisa untuk Caption di FB, IG, dan WA

PIKIRAN RAKYAT – Dapatkan 10 ucapan Hari Bidan Internasional 2023. Deretan ucapan tersebut bisa diunggah di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, maupun Facebook.

Hari Bidan Internasional jatuh esok hari, Jumat 5 Mei 2023. Anda bisa meramaikannya dengan mengunggah caption yang tersedia berikut di media sosial pribadi atau organisasi Anda.

Quotes atau ucapan di bawah ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Anda bisa mengunggah semua versi bahasa tersebut atau salah satunya.

Simak selengkapnya dilansir dari laman Best Message:

1. On the occasion of International Midwives Day, I am reminded just of you…… for you brought our child in this world and filled our house with happiness and joy…… Wishing you a wonderful day and successful year ahead!!!

Pada kesempatan Hari Bidan Internasional, saya diingatkan tentang Anda…… karena Anda membantu membawa anak kami ke dunia ini dan mengisi rumah kami dengan kebahagiaan dan kegembiraan…… Semoga hari Anda indah dan Anda mengalami tahun yang sukses!!!

2. To the midwife, who has the courage to take risks and successfully converting it into a story blessed with smiles and good news….. I wish you a very warm Happy International Midwives Day, for you are the best midwife I know.

Kepada bidan yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan berhasil mengubahnya menjadi cerita yang diberkati dengan senyuman dan kabar baik….. Saya mengucapkan Selamat Hari Bidan Internasional karena Anda adalah bidan terbaik yang saya kenal.