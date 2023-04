22 Quotes Lebaran 2023, Sambut Idulfitri 1 Syawal 1444 Hijriah dengan Sukacita

PIKIRAN RAKYAT – Dapatkan 22 quotes Lebaran 2023 berikut yang bisa Anda kirimkan kepada keluarga maupun sahabat. Mari kita menyambutnya dengan sukacita.

Kita bisa mengirim deretan quotes tersebut sebagai media permintaan maaf maupun menyambung kembali tali silaturahmi yang sempat renggang selama 11 bulan terakhir. Momen lebaran 1 Syawal 1444 Hijriah hendaknya menjadi momen yang membahagiakan.

Deretan ucapan Lebaran 2023 berikut gratis untuk Anda. Anda juga bisa mengunggahnya di media sosial baik Facebook, WhatsApp, maupun Instagram.

22 quotes Selamat Lebaran 2023

Baca Juga: Kenapa Lebaran di Indonesia Bisa Berbeda-Beda? Simak Sejarah Singkatnya

Simak selengkapnya untuk menyemarakkan Lebaran 2023 nanti, dilansir dari laman Parade, Times of India, Boomf, dan The Edvocate:

1. Eid reminds us of just how delicious life can be.

Idul Fitri mengingatkan kita betapa nikmatnya hidup.

2. May the God Almighty open the doors of happiness for you and fulfil all your dreams. Eid Mubarak to you and your family!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan pintu kebahagiaan untuk Anda dan mewujudkan semua impian Anda. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda!