18 Kata Mutiara Lebaran 2023, Sambut Idulfitri 1 Syawal 1444 Hijriah dengan Quote Terbaikmu

PIKIRAN RAKYAT – Berikut 18 kata mutiara Lebaran 2023 yang bisa kamu kirimkan kepada keluarga, kerabat, hingga sahabat. Mari sambut Idulfitri 1 Syawal 1444 Hijriah dengan hati bahagia.

Adapun kata mutiara berikut tersaji dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia. Momen Lebaran 2023 bisa diisi dengan quotes terbaikmu nanti.

Pastikan kamu sudah mempersiapkan quotes terbaik yang akan kamu kirim kepada sahabat maupun keluarga nanti agar momen Idulfitrimu lebih berkesan.

Simak kata mutiara Lebaran 2023 berikut, dilansir dari laman Parade, Times of India, Boomf, dan The Edvocate:

1. On this special day, I pray to Allah for your happiness and good health. Eid Mubarak!

Pada hari istimewa ini, saya berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan dan kesehatan Anda. Selamat Idul Fitri!

2. I hope every minute of this Eid draws you nearer to Allah (SWT) and rewards you for your good acts! Merry Eid!

Saya harap setiap menit Idul Fitri ini membawa Anda lebih dekat kepada Allah (SWT) dan membalas Anda atas perbuatan baik Anda! Selamat Idul Fitri!