25 Ucapan Selamat Lebaran 2023, Sambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah

PIKIRAN RAKYAT – Berikut 25 ucapan selamat Lebaran 2023 untuk memenuhi Hari Raya Idul Fitri Anda nanti. Momen tersebut akan segera tiba dalam waktu dekat.

Dalam menyambut 1 Syawal 1444 Hijriah nanti, Anda bisa mulai mencari ucapan selamat Lebaran 2023 untuk dikirim kepada kerabat, saudara, keluarga, maupun pasangan.

Tak hanya itu, Anda juga bisa mengirimkan quotes tersebut kepada sahabat maupun teman lama yang sudah lama tidak ditemui. Pastikan silaturahmi dengan mereka tetap terjalin.

25 ucapan Selamat Lebaran 2023

Baca Juga: 7 Ide THR Lebaran 2023 untuk Anak-anak, Tak Harus Selalu Uang

Berikut ucapan selengkapnya untuk Lebaran 2023, dilansir dari laman Parade, Times of India, Boomf, dan The Edvocate:

1. Happy Eid! May Allah fill your heart with all its love and joy.

Selamat Idul Fitri! Semoga Allah memenuhi hati Anda dengan segala cinta dan kegembiraannya.

2. May the God Almighty show you on the right path and help you in every step of your life. Eid Mubarak!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menunjukkan Anda jalan yang benar dan membantu Anda dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat Idul Fitri!