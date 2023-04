20 Quote Selamat Lebaran 2023, Yuk Kirim ke Keluarga, Kerabat, dan Sahabat

PIKIRAN RAKYAT – Tersedia 20 quotes selamat Lebaran 2023 lengkap dalam bahasa Inggris hingga artinya. Ucapan tersebut bisa dikirim melalui media sosial WhatsApp, Instagram, maupun Facebook.

Anda bisa mengucapkan permintaan maaf secara langsung atau lewat media sosial. Anda bisa menjadikan ucapan permintaan maaf itu berkesan lewat deretan quotes berikut.

Tentu kumpulan quotes selamat Lebaran 2023 ini bisa dijadikan status media sosial Anda. Pastikan orang-orang yang ditargetkan menjadi pembaca status tersebut akan melihatnya nanti.

Berikut 20 ucapan Selamat Lebaran 2023 lengkap

Simak selengkapnya quotes untuk momen Idul Fitri nanti, dilansir dari laman Parade, Times of India, dan Boomf:

1. Here's hoping Eid brings you all the goodies you deserve.

Inilah harapan Idul Fitri membawakan Anda semua hal yang pantas Anda dapatkan.

2. May the God Almighty open the doors of happiness for you and fulfil all your dreams. Eid Mubarak to you and your family!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan pintu kebahagiaan untuk Anda dan mewujudkan semua impian Anda. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda!