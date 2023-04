25 Kartu Ucapan Idul Fitri 2023 Bahasa Inggris Lengkap dengan Terjemahan

PIKIRAN RAKYAT - Merayakan hari Raya Idul Fitri 2023, umat muslim di dunia biasanya melengkapi hari kemenangan itu dengan saling mengirim kartu ucapan Idul Fitri.

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dapat berisi doa-doa baik dan harapan untuk orang yang dituju, bisa juga berisi nasehat penuh makna yang dapat membimbing orang pada kebenaran.

Anda bisa mengirimkan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam bahasa Inggris di artikel ini lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun menjadikannya status di media sosial tersebut.

Berikut 25 Kartu Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2023

1. Let this Eid open your mind with new fresh thoughts.

Biarkan Idul Fitri ini membuka pikiran kamu dengan pemikiran baru yang segar.

2. May Allah have mercy and relieve you from all the worries of life on this Eid occasion. Happy Eid!

Semoga Allah merahmati dan membebaskan Anda dari semua kekhawatiran hidup pada kesempatan Idul Fitri ini. Selamat Idul Fitri!

3. May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak!

Semoga hari istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi semua orang. Selamat Idul Fitri!.

Baca Juga: Heboh Bea Cukai Indonesia Disorot Media Asing Diduga Peras Turis Taiwan di Bali, Stafsus Menkeu Angkat Bicara