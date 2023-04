15 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 Lengkap, Bisa Diunggah di WA, IG, dan FB

PIKIRAN RAKYAT – Berikut kamu sajikan deretan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 lengkap. Kami sajikan quotes tersebut dalam bahasa Inggris disertai artinya.

Pastikan Anda mengisi waktu saat Lebaran 2023 nanti dengan mengunggah Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 berikut baik melalui Instagram, WhatsApp, maupun Facebook.

Tak hanya itu, Anda juga bisa mengirimkannya kepada kerabat, keluarga, maupuan sahabat saat Lebaran 2023 mendatang.

Simak 10 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 lengkap

Berikut selengkapnya quotes untuk momen Lebaran 2023 nanti, dilansir dari laman Parade dan Times of India:

1. May the God Almighty open the doors of happiness for you and fulfil all your dreams. Eid Mubarak to you and your family!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan pintu kebahagiaan untuk Anda dan mewujudkan semua impian Anda. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda!

2. May your feast be abundant this Eid!

Semoga pesta Anda berlimpah saat Idulfitri kali ini!