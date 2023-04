10 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya

PIKIRAN RAKYAT – Dapatkan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 berikut. Deretan quotes tersebut tersaji dalam bahasa Inggris disertai artinya.

Momen Idul Fitri 2023 akan segera tiba. Anda bisa mengisinya dengan segera mudik, juga dengan mengirim deretan ucapan berikut. Anda pun bisa memilih salah satu ucapan tersebut.

Anda bisa mengirimkan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 di artikel ini lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun menjadikannya status di media sosial tersebut.

Berikut 10 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 lengkap

Simak selengkapnya, dilansir dari laman Parade:

1. May your Eid be full of love, laughter and light.

Semoga Idulfitri Anda penuh dengan cinta, tawa, dan cahaya.

2. May your Eid be as sweet as the sugar you can finally have now!

Semoga Idulfitri Anda semanis gula yang akhirnya bisa Anda miliki sekarang!

3. May Allah grant all of your wishes this Eid