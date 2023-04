Apakah Inner Child Buruk Bisa Disembuhkan? Mulailah Kenali Diri Kita

PIKIRAN RAKYAT - Inner child adalah istilah yang digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan bagian dari diri seseorang yang terdiri atas kenangan, emosi, dan pengalaman dari masa kanak-kanak. Inner child merupakan aspek dari kepribadian yang terbentuk selama masa kanak-kanak dan masih ada di dalam diri seseorang bahkan ketika orang tersebut telah dewasa.

Inner child bisa menjadi positif atau negatif tergantung pada pengalaman dan kondisi masa kecil seseorang. Jika seseorang memiliki pengalaman masa kecil yang positif, inner child mereka bisa membawa kebahagiaan, kreativitas, dan keceriaan ke dalam hidup saat dewasa. Namun, jika seseorang mengalami trauma atau kesulitan selama masa kecil, inner child mereka bisa menjadi sumber kecemasan, rasa takut, dan ketidakamanan dalam kehidupan dewasa.

Dalam terapi, konsep inner child sering digunakan sebagai alat untuk membantu seseorang memahami dan memperbaiki diri mereka sendiri dengan mengenali, memahami, dan menghadapi emosi dan pengalaman dari masa kecil yang mungkin masih berdampak pada kehidupan mereka saat dewasa. Kita semua memiliki inner child, itu merupakan bagian dari kepribadian yang terbentuk selama masa kanak-kanak dan masih ada di dalam diri kita bahkan ketika kita telah dewasa. Inner child dapat muncul dalam berbagai situasi terutama kondisi yang melibatkan emosi atau kenangan dari masa kanak-kanak.

Dkutip dari laman Kaltimprov.go.id, contoh dari inner child adalah ketika kita mengalami situasi yang mirip dengan pengalaman traumatis yang dialami saat masa kecil. Inner child kita bisa muncul dan menyebabkan kita merasa cemas atau takut.

Baca Juga: Cara Sembuhkan Luka Inner Child, Salah Satunya Mengirim Surat ke Diri Sendiri di Masa Kecil

Demikian pula, ketika kita bermain dengan anak-anak kecil atau melakukan kegiatan kreatif yang menyenangkan seperti menggambar atau bermain musik, inner child kita bisa muncul dan membawa kebahagiaan dan keceriaan ke dalam hidup kita. Namun, jika inner child kita mengalami pengalaman traumatis atau kesulitan selama masa kecil, maka inner child tersebut mungkin akan muncul lebih sering dan bisa menjadi sumber ketidakamanan atau kesulitan dalam kehidupan kita saat dewasa. Oleh karena itu, penting untuk memahami inner child kita dan mengatasi setiap trauma atau kesulitan masa kecil yang mungkin masih mempengaruhi kehidupan kita saat ini.

Inner child adalah bagian dari kepribadian yang terbentuk selama masa kanak-kanak dan masih ada di dalam diri kita bahkan ketika kita telah dewasa. Oleh karena itu, inner child tidak bisa hilang atau lenyap begitu saja. Meski begitu, hal itu bisa tertekan atau terabaikan karena pengalaman masa kehidupan yang sulit atau trauma yang dialami saat masa kanak-kanak. Ketika inner child tertekan atau terabaikan, hal itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan emosi, stres, dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Jadi, inner child tidak bisa hilang atau lenyap, tetapi bisa tertekan atau terabaikan, dan dapat diakses kembali melalui terapi dan usaha-usaha pemulihan diri yang tepat.



Hal yang dapat kita temui saat kita mempunyai bentuk dari inner child yaitu, yang pertama Imajinatif dan Kreatif. Orang yang memiliki inner child yang sehat cenderung lebih terbuka terhadap pengalaman baru, senang bermain, dan sering kali memiliki imajinasi yang kuat. Kedua, Emosional. karena seseorang yang inner childnya sehat bisa membantu seseorang merasakan kebahagiaan dan kegembiraan dengan lebih intens, namun juga bisa menyebabkan seseorang lebih sensitif terhadap kesedihan atau ketidaknyamanan.

Ketiga, Menyukai Kebebasan, mereka bisa menunjukkan keinginan untuk kebebasan, spontanitas, dan eksplorasi (petualangan). Keempat, Vulnerabilitas, akan ada kebutuhan untuk merasa aman. Dan yang kelima, menunjukkan sifat yang sederhana, mereka bisa membantu seseorang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan sederhana seperti permainan atau aktivitas yang menyenangkan.

Baca Juga: Apa Itu Inner Child yang Terbawa hingga Dewasa? Simak Penjelasannya