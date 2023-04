Orang Tinggi Lebih Berisiko Terkena Kanker

Salah satu hipotesis utama adalah bahwa sesuatu yang terjadi di awal kehidupan lah yang membuat sel lebih rentan terhadap kanker , dan suatu kebetulan, hal itu juga menyebabkan seseorang menjadi lebih tinggi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh profesor biologi di University of California Riverside, Leonard Nunney. Ia mengatakan penelitiannya telah diterbitkan dalam Proceeding of the Royal Society B yang didasarkan pada model dasar tentang bagaimana kanker berkembang, dimana individu mengumpulkan mutasi sel mereka (selain dalam sperma atau sel telur) selama hidup mereka.