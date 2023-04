20 Ucapan Selamat Memperingati Jumat Agung, Singkat dan Cocok Dijadikan Status di Medsos

PIKIRAN RAKYAT - Umat Kristiani memperingati wafatnya Isa Almasih setiap Jumat sebelum perayaan Paskah dimulai. Jumat Agung tahun ini bertepatan dengan 7 April 2023, sementara paskah pada 9 April 2023.

Adapun di Indonesia, Jumat Agung masuk ke dalam daftar libur nasional yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1006/2022 No. 3/2022 dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Untuk menghargai pengorbanannya, Anda dapat merayakan Jumat Agung dengan beragam cara. Ikuti aacara kebaktian, berda, dan menyanyikan himne dapat menjadi bentuk menghargai dan meneladani perjuangan Yesus.

Selain itu, Anda dapat berbagi twibbon Jumat Agung sebagai pengingat untuk melakukan ibadah secara khusyuk dan penuh khidmat kepada Tuhan. Kirim juga beberapa doa baik untuk orang terkasih, karena momen ini adalah momen yang pas untuk memanjakan doa dan pengharapan.

1. Semoga berkat Tuhan selalu tercurah atas kita. Semoga Anda mendapatkan Jumat Agung yang diberkati.

2. Selamat Jumat Agung dan Paskah untukmu! Semoga iman yang Anda pegang tidak pernah meninggalkan jalan Anda.

3. Selamat hari Jumat Agung! Semoga hari yang indah ini membawa sukacita dan kepositifan yang berlimpah dalam hidup kita.

4. Semoga semangat di hari yang baik ini memberi Anda keberanian untuk tetap berada di jalan Tuhan. Selamat hari Jumat Agung!