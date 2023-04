10 Quotes Jumat Agung 7 April 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya

PIKIRAN RAKYAT – Berikut 10 quotes Jumat Agung yang bisa Anda dapatkan. Momen tersebut akan segera tiba yakni pada Jumat, 7 April 2023 mendatang.

Untuk memperingatinya, Anda bisa mengirimkan deretan quotes Jumat Agung berikut baik kepada keluarga, saudara, sahabat, maupun orang terkasih lainnya. Anda bisa memilih satu di antara kumpulan ucapan berikut.

Sajian 10 quotes Jumat Agung berikut ada dalam bahasa Inggris dengan disertai artinya. Kita bisa mengirimkan versi Inggris maupun versi terjemahannya.

Berikut selengkapnya, dilansir dari laman Christianity:

1. "It was not nails that held Jesus to that wretched cross; it was his unqualified resolution, out of love for his Father, to do his Father’s will—and it was his love for sinners like me." - D.A. Carson

Artinya:

"Bukan paku yang menahan Yesus pada salib yang celaka itu; tapi adalah tekadnya yang tanpa syarat, karena kasih kepada Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa—dan itu adalah kasih-Nya kepada orang-orang berdosa seperti saya." - D.A. Carson

