Rasa Nusantara untuk Berbuka

PIKIRAN RAKYAT - Tak Terasa, kita sudah memasuki pekan kedua Ramadan. Jika pada pekan pertama Ramadan kita lebih banyak memutuskan untuk berbuka puasa di rumah bersama keluarga tercinta, maka mulai pekan ini, undangan untuk berbuka puasa atau iftar di luar rumah mulai berdatangan.

Nah, biasanya, di momen tersebut, kebingungan untuk mencari tempat iftar yang pas seringkali melanda. Beberapa item yang dicari biasanya adalah tempat yang luas dan nyaman, variasi menu yang banyak, cita rasa makanan yang lezat dan cocok di lidah, serta tempat ibadah yang juga nyaman.

Selain restoran, berbagai hotel yang tersebar di seluruh penjuru Bandung dan sekitarnya menjadi jawaban. Dengan harga yang disesuaikan dengan kocek masing-masing tamu, hotel manjadi pilihan karena pilihan sajian all you can eat (AYCE) dan waktu santap yang jauh lebih longgar.

Wisata Rasa edisi kali ini kembali akan membahas mengenai beberapa tempat rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai destinasi iftar. Ada apa saja, kita jajal, yuk! ***

The Gaia Hotel Bandung

Sensasi Bersantap Spektakuler

Berbuka puasa (iftar) di The Gaia Hotel Bandung artinya menyantap hidangan variatif yang dipikirkan dengan konsep matang, sambil menikmati pemandangan alam yang spektakuler lengkap dengan udara yang sejuk. Menilik sensasi bersantap yang ditawarkan, harga yang dibandrol pun terasa masuk akal.

Berlokasi di Gaia Semeja Asian Kitchen, buffet all you can eat bisa dinikmati oleh tamu yang datang untuk berbuka puasa. Tema yang diusung adalah “100 Takjil”, yang menawarkan berbagai menu mewah dan unik nan beragam.

The Gaia Hotel

Executive Sous Chef The Gaia Hotel Bandung Bayu Sanubari menyebutkan, benang merah sajian yang disiapkan tim yakni kuliner Nusantara dengan sentuhan Timur Tengah. Tak lupa, disiapkan juga beberapa varian menu Asia yang menjadi andalan, seperti zakaya style skewers, ramen, tempura, aneka mi, roasted prime beef ribs, hingga fresh baked neapolitan style pizza. “Sebagian besar hidangan yang disantap di sini live dimasak di depan tamu, sehingga baru dimasak ketika dipesan, begitu fresh” kata Bayu, ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Tak seperti hidangan all you can eat pada umumnya, hanya beberapa menu saja yang tersedia di atas stall. Hampir setiap menu -selain menu signature, juga dirotasi untuk menghindari rasa bosan tamu yang datang. Beberapa menu signature yang menarik perhatian kami, antara lain baso loncat yang dilengkapi dengan tulang sumsum.