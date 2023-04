The Gaia Hotel Bandung : Sensasi Bersantap Spektakuler

BERBUKA puasa (iftar) di The Gaia Hotel Bandung artinya menyantap hidangan variatif yang dipikirkan dengan konsep matang, sambil menikmati pemandangan alam yang spektakuler lengkap dengan udara yang sejuk. Menilik sensasi bersantap yang ditawarkan, harga yang dibandrol pun terasa masuk akal.

Berlokasi di Gaia Semeja Asian Kitchen, buffet all you can eat bisa dinikmati oleh tamu yang datang untuk berbuka puasa. Tema yang diusung adalah “100 Takjil”, yang menawarkan berbagai menu mewah dan unik nan beragam.

Executive Sous Chef The Gaia Hotel Bandung Bayu Sanubari menyebutkan, benang merah sajian yang disiapkan tim yakni kuliner Nusantara dengan sentuhan Timur Tengah. Tak lupa, disiapkan juga beberapa varian menu Asia yang menjadi andalan, seperti zakaya style skewers, ramen, tempura, aneka mi, roasted prime beef ribs, hingga fresh baked neapolitan style pizza. “Sebagian besar hidangan yang disantap di sini live dimasak di depan tamu, sehingga baru dimasak ketika dipesan, begitu fresh” kata Bayu, ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Tak seperti hidangan all you can eat pada umumnya, hanya beberapa menu saja yang tersedia di atas stall. Hampir setiap menu -selain menu signature, juga dirotasi untuk menghindari rasa bosan tamu yang datang. Beberapa menu signature yang menarik perhatian kami, antara lain baso loncat yang dilengkapi dengan tulang sumsum.

Bayu menyebutkan, setiap hari menyiapkan sedikitnya 100 porsi sumsum dan selalu habis. Sehingga, ia dan tim selalu harus melakukan restock agar tamu tidak kecewa. Adapun kapasitas tamu yang bisa bersantap iftar setiap hari, mencapai 180 orang.

Menu signature lain yang disiapkan adalah hidangan sambal bakar beserta bebek gongso, ayam bakar rempah, serta sate campur plecing. Tentu saja, kehadiran flying lamb atau yang populer disebut sebagai kambing guling, tak kalah menyedot perhatian dan rasa penasaran.

Mengapa demikian? Karena pengolahan flying lamb dilakukan lewat proses pengasapan hingga delapan jam, sehingga menghasilkan aroma asap yang khas, sekaligus menepikan aroma anyir atau amis . Proses tersebut juga membuat tekstur luar daging menjadi kering, tetapi empuk di dalam. Daging kambing muda yang diasap tersebut juga telah lebih dulu melalui proses marinasi seharian, sehingga memiliki rempah dan bumbu yang meresap. Jangan lupa menyantapnya bersama aneka sate dan gulai kambing.

Berseberangan dengan flying lamb, ada live tepan grill yang menyuguh­kan percampuran antara mi serta berbagai sayuran, dibalut saus teriyaki. Tentu saja, atraksi ini menjadi sesuatu yang menarik karena sedap dipandang dan menguarkan aroma yang memanjakan lidah.

Pun dengan aneka penyetan yang dibakar bersama sambal kemangi yang pedas manis, di atas tembikar. Selain ayam dan bebek, juga ada gurame, nila, ati ampela, dan beberapa lauk pauk penyetan lain. Jangan lupa untuk menyantapnya bersama nasi daun jeruk dan tutug oncom. Selain itu, terdapat pula sajian utama bernuansa Timur Tengah seperti hummus, babaganoush, taboulleh, shawarma, nasi kebuli dengan daging domba, hingga nasi biryani, butter chicken, dan lamb curry.