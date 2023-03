Ramai soal Stroke Telinga, Dokter Tirta Beri Penjelasan

PIKIRAN RAKYAT - Cuitan Kiky Saputri tentang stroke telinga sempat menuai pro dan kontra di kalangan dokter. Kiky menerangkan, mertuanya didiagnosis menderita stroke telinga oleh dokter dari Indonesia. Setelah itu, mertua Kiky disuntik tapi kondisi pendengarannya malah semakin parah.

Kemudian, mertua sang komika dibawa ke Singapura dan dinyatakan hanya menderita flu. Pernyataan stroke telinga juga ditertawakan oleh dokter Singapura.

Menurut keterangan dokter Tirta, stroke telinga merupakan istilah untuk orang awam. Akan tetapi, dia berpendapat agar setiap dokter terlebih dahulu menjelaskan yang sebenarnya yaitu sudden deafness (tuli mendadak) kemudian mengatakan istilah awamnya.

“(Stroke telinga) itu cuma buat orang awam doang. Harusnya tuh sebelum kita ngomong (stroke telinga) kita ngomong aja dulu kayak ini namanya sudden deafness harusnya dibilang dulu. Jadi yang aku tanya sama dokter SP THT (Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan) itu namanya sudden deafness,” ucap dokter Tirta.

“Cuma kalau agak sulit dimengerti, ini mirip-mirip stroke kuping jadi kehilangan pendengaran secara dadakan. Itu kayak aku jelasin bell’s palsy, aku bilangnya ini kayak stroke wajah tapi dadakan, gitu,” ucapnya menambahkan.

Dia menegaskan istilah stroke telinga tidak ada di dalam ICD (klasifikasi dan kodefikasi penyakit). Istilah tersebut diungkapkan agar orang awam mengerti.

Oleh karena itu, ia menganggap wajar jika istilah stroke telinga ditertawakan dokter Singapura. Bukan hanya stroke telinga, dokter Tirta juga mengatakan dokter Singapura akan tertawa jika mendengar istilah masuk angin.

“Dokter Singapura tuh kadang pasti kaget kalau ada orang masuk angin, paru-paru basah atau kamu apa? Masuk angin? Enter wind, what is the meaning of enter wind?” kata dia dikutip dari kanal YouTube dr. Richard Lee pada Sabtu, 25 Maret 2023.