10 Hotel di Bandung yang Buka Paket Bukber, Harga Mulai Rp69.000

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan puasa banyak orang yang mengadakan buka bersama atau bukber. Biasanya, bukber dijadikan ajang reuni dan berkumpul bersama teman-teman.

Saat Ramadhan, biasanya hotel-hotel menyajikan paket bukber yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan rekan-rekan.

Berikut Pikiran-Rakyat.com berikan beberapa hotel yang membuka paket bukber lengkap dengan harganya:

1. The Papandayan

Hotel The Papandayan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 83 ini menyajikan paket bukber harga mulai Rp245.000 per pak. Paket ini menyajikan: Rice bowl, Suki, Doner kebab, Italian pastas, Noodle station, Takjil, Gorengan, Sundanese, Cold corner, Soup corner, Main dishes, Dessert corner, Beverage corner. Untuk melakukan reservasi dapat menghubungi 08227310799/08112232392.

2. Art Deco Hotel Bandung

Hotel ini berlokasi di Jalan Rancabentang, No.2, Ciumbuleuit, dan membuka paket bukber dengan nama 'Kampoeng Ramadhan'. Untuk menikmati Kampoeng Ramadhan, dapat menggocek harga Rp240.000 per pak.

Paket ini menyajikan aneka waroeng takjil, soup, main course, stall, western food, Korean food, nusantara food, aneka sambal & kerupuk, dessert. Untuk melakukan reservasi dapat menghubungi 082287783899.

3. Holiday Inn

Hotel yang berlokasi di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, ini membuka paket bukber dengan nama "Rindu Ramadhan". Untuk mendapatkan paket ini dapat menggocek Rp208.000 untuk dewasa, dan Rp138.000 untuk anak.



Rindu Ramadhan menyajikan takjil, aneka es, hidangan utama, berbagai macam live cooking, makanan tradisional, hidangan Asia dan Middle East.

Untuk melakukan reservasi dapat menghubungi 087811007999.

4. Travello Hotel Bandung

Hotel yang berada di Jalan Setaibudhi 268, Bandung ini menyediakan all you can eat (AYCE) Buffet dengan harga Rp175.000 per pax. Menu ini cocok untuk bukber bersama keluarga dan sahabat. Untuk melakukan reservasi dapat menghubungi 082288880280/081223388860.