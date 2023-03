20 Quotes Ramadhan 2023 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bisa Dikirim via WA dan IG!

PIKIRAN RAKYAT – Berikut tersaji 20 quotes Ramadhan 2023 yang bisa dibagikan kepada sanak famili, kerabat, maupun sahabat. Anda juga bisa membagikannya di media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram, maupun WhatsApp.

Momen Ramadhan 2023 hendaknya tidak lewat begitu saja. Kita perlu memanfaatkannya dengan baik, caranya dengan meningkatkan ibadah dan amalan, menghindari larangan Allah, dan sebagainya. Hendaknya momen bulan suci ini juga turut meningkatkan ketakwaan kita pada-Nya.

Di antara ibadah yang bisa dilakukan adalah mengirimkan quotes positif melalui pesan singkat baik di WA, IG, FB, maupun Twitter. Tentu ucapan-ucapan tersebut diharapkan bisa mempererat tali persaudaraan yang sempat renggang selama 11 bulan terakhir terutama dengan mereka yang jarang bertemu kita.

Sajian ucapan Ramadhan 2023 kali ini tertulis dalam bahasa Inggris. Meski begitu, Anda tidak perlu khawatir, kami sajikan pula terjemahan bahasa Indonesianya untuk kita belajar. Membaca quotes dan ucapan di sini diharapkan pula bisa membantu meningkatkan kemampuan bahasa asing kita.

20 quotes Ramadhan dalam Bahasa Inggris dan artinya

Simak selengkapnya hanya untuk Anda:

1. Get ready for the open doors of Jannah this Ramadan and ask more and more to Allah Almighty.

Artinya: Mari bersiap membuka pintu surga pada Ramadan kali ini dan mintalah lebih banyak kepada Allah yang Maha Kuasa.

2. Ramadan is the high time to purify your soul along with body