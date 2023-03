5 Rekomendari Merek Air Mineral yang Punya pH Tinggi Terbaik, dari Aqua hingga Le Minerale

PIKIRAN RAKYAT - Air mineral menjadi barang penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam memilih air mineral, Anda harus mengonsumsi merek air mineral dengan pH tinggi.

Manfaat meminum air mineral dengan pH tinggi salah satunya memperlambat proses penuaan. Tak hanya itu, air mineral dengan pH yang bagus bisa mencegah penyakit kronis seperi kanker.

Sebuah studi pada tahun 2012 berjudul 'Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an adjunct in the treatment of reflux disease' menemukan, minum air alkali atau air dengan pH tinggi yakni pH 8,8 dapat membantu menonaktifkan pepsin, enzim utama yang menyebabkan refluks asam.

Lantas apa saja merek air mineral yang mempunyai pH tinggi terbaik?

1. Aqua

Aqua menjadi merek air mineral yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Merek ini memiliki tingkat pH hingga 7,2.

2. Le Minerale

Air Le Minerale berasa dari mata air penggunungan vulkanik di Indonesia, hingga mineral alaminya terjaga. Le Mineral memiliki rentan pH antara-7,2-7,7.