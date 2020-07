Hal Ini Lebih Berbahaya dari Virus Corona dan Dapat Mematikan, Simak Kata Peneliti

PIKIRAN RAKYAT- Pandemi virus corona memang sangat berbahaya dan banyak memakan korban jiwa.

Namun ternyata ada yang lebih mematikan dari virus Covid-19 ini.

"Meskipun ancaman virus corona sangat serius dan pantas mendapatkan perhatian lebih yang diterimanya mungkin di beberapa tempat pencemaran udara lebih banyak," ujar Michael Greenstone, the Milton Friedman Distinguished Service Professor and creator of the AQLI.

Baca Juga: Penangguhan Penahanan Kembali Ditolak, Kuasa Hukum Vicky Prasetyo: Kami Tidak Kecewa

Data baru dari Air Quality Indeks (AQLI) mengungkapkan polusi udara memotong harapan hidup global selama hampir 2 tahun, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Daily Mail.

loading...

Hampir seperempat populasi dunia tinggal di 4 negara Asia selatan yang termasuk yang paling tercemar yaitu Bangladesh, India, Nepal, dan Pakistan.

AQLI menemukan bahwa populasi ini akan melihat rata-rata umur mereka dipotong 5 tahun, setelah terpapar pada tingkat polusi 44 % lebih tinggi dari 20 tahun yang lalu.

Baca Juga: Pertama dalam Sejarah, Toyota Alphard Masuk Tiga Besar Mobil Terlaris di Indonesia

Hal ini sangat dikhawatirkan karena partikel yang menyebar dari polusi masuk ke dalam tubuh, yang memiliki dampak yang lebih buruk pada harapan hidup daripada penyakit menular seperti TBC dan HIV / AIDS, pembunuh perilaku seperti merokok, dan bahkan perang.