Buka Puasa Ramadhan 2023 dengan Menu Arba'in di Mercure Bandung Nexa Supratman, Banjir Promo dan Hadiah

PIKIRAN RAKYAT - Bulan Ramadhan kerap dijadikan momentum untuk menjalin kebersamaan dan berkumpul dengan orang-orang tersayang. Salah satu kegiatan yang tak terlewatkan adalah buka bersama (bukber).

Mercure Bandung Nexa Supratman pun bisa menjadi salah satu lokasi pilihan untuk berbuka puasa. Setelah sukses digelar 2022 kemarin, Mercure Bandung Nexa Supratman kembali menemani para tamu selama Ramadhan 2023 dengan sajian yang mengusung tema Arba'in di Cyber Cafe & Resto, yakni hidangan bertemakan Arabian, Asian, dan Indonesia.

"Kita ada Ramadhan Kareem, dibanderol hanya Rp850.000 net, sudah termasuk stay di superior room kami, breakfast sahur untuk 2 orang, dan iftar buffet (buka puasa) juga untuk 2 orang," kata Food and Beverage Manager, Agung Setiadi saat media showcase pada Kamis, 9 Maret 2023.

"Selain itu, dengan harga tersebut, para tamu akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapat weekly prize berupa shopping voucher, dan grand prize logam mulia," ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Rekomendasi Makanan Instan untuk Sahur

Tidak hanya menawarkan paket buka puasa di restoran, Mercure Bandung Nexa Supratman juga menawarkan paket buka puasa secara private. Bagi masyarakat yang ingin menggelar acara buka puasa yang lebih tertutup, seperti acara bersama Anak Yatim, disediakan paket private Arba'in dengan harga Rp185.000 per orang net.

Harga itu sudah termasuk private event space, Arba'in iftar menu, stage & screen projector, serta standard sound system. Jumlah minimum peserta private Arba'in ini adalah 50 orang.

Banjir Promo dan Hadiah

Tidak hanya menyajikan menu makanan dan paket yang menarik, Mercure Bandung Nexa Supratman juga menawarkan berbagai promo menarik selama Ramadhan 2023. Salah satunya adalah promo potongan harga untuk tamu yang datang lebih dari 3 orang, dengan rincian:

a. Tamu berbuka puasa yang terdiri dari 1-2 orang, dikenakan harga dikenakan Rp185.000 per orang net

b. Tamu berbuka puasa yang terdiri dari 3-5 orang, dikenakan harga Rp175.000 per orang net

c. Tamu berbuka puasa yang terdiri dari 6-10 orang, dikenakan harga Rp165.000 per orang net

d. Tamu berbuka puasa yang lebih dari 10 orang, dikenakan harga Rp150.000 per orang net

Sementara untuk anak-anak, Mercure Bandung Nexa Supratman menerapkan harga Rp85.000 net bagi anak-anak dengan tinggi badan 80-125 cm. Sedangkan bagi anak di bawah 80 cm gratis, dengan syarat jumlah maksimal setengah dari jumlah orang dewasa yang datang.