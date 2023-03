3 Cara agar Larangan Penggunaan Plastik Mudah Diterapkan

PIKIRAN RAKYAT - Larangan penggunaan produk plastik sekali pakai memang sudah diterapkan di sebagian wilayah. Tak hanya di Indonesia, larangan penggunaan produk plastik sekali pakai juga digaungkan oleh pemerintah di berbagai negara untuk melawan pencemaran lingkungan.

Meskipun sudah diterbitkan larangan, produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik masih terjadi nyaris seperti biasanya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Conversation Indonesia, sebuah studi dari The Global Plastics Policy Centre University of Portsmouth, Inggris menelaah 100 kebijakan yang terbit untuk melawan pencemaran plastik di seluruh dunia.

Dari studi tersebut, setidaknya ada 3 tips yang perlu dilakukan agar larangan penggunaan produk plastik sekali pakai lebih mudah diterapkan.

1. Mudahkan barang penggantinya

Penggunaan produk plastik sekali pakai akan semakin enggan mematuhi larangan jika produk penggantinya sulit didapat.

Antigua dan Barbuda mengatasinya dengan berinvestasi pada riset material-material ramah lingkungan.

Negara yang terletak di Laut Karibia itu berhasil mencari bahan terjangkau untuk menggantikan plastik, seperti ampas hasil pengolahan tebu.

Supaya masyarakat mendukung larangan plastik, pemerintah perlu mengintervensi harganya supaya material alternatif bisa lebih murah.