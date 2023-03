Sambut Keberkahan di Bulan Ramadhan dengan Sajian Terbaik di The Trans Luxury Hotel

PIKIRAN RAKYAT - Ramadhan sudah di depan mata, menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan terutama bagi umat Muslim, khususnya di Indonesia.

Bulan Ramadhan biasanya menjadi momen yang tepat untuk menjalin kebersamaan dan berkumpul dengan orang-orang tersayang serta teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa.

Salah satu kegiatan yang tidak pernah terlewatkan di Bulan Ramadhan ada buka bersama dengan keluarga, rekan kerja, hingga teman-teman terdekat.

The Trans Luxury Hotel bisa menjadi salah satu tempat yang bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu buka bersama dengan orang tersayang.

Di momen Ramadhan 1444 H atau tahun 2023 ini, The Trans Luxury Hotel pun kembali menghadirkan paket berbuka puasa yang lezat untuk menyambut kemeriahan bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Bertemakan Feast of Ramadan at The Restaurant, paket berbuka puasa all-you-can-eat yang tersedia setiap hari selama bulan suci Ramadhan. Menyediakan lebih dari 200 macam menu hidangan international dan tradisional luar biasa, kreasi dari Chef de Cuisine The Restaurant, I Dewa Made Agus Rihatna beserta tim untuk memanjakan lidah dan perut para tamu setelah seharian berpuasa.

Ratusan makanan menggugah selera menyambut buka puasa bersama di The Trans Luxury Hotel, dari Chicken Shawarma with Tahini Sauce, Hummus, Mutabbal and Tabbouleh, Kambing Guling & Nasi Kebuli, Chanai with Curry, Live BBQ Station, Pasta Station, Takjil Corner, Baskin Robbins dan masih banyak lagi dapat dinikmati Bersama keluarga juga kolega sepanjang bulan suci Ramadhan.

