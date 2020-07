Jauh Sebelum Pandemi Covid-19, Warga Jepang Ternyata Telah Terbiasa Menggunakan Masker Sejak Lama

PIKIRAN RAKYAT - Kebiasaan menggunakan masker di Jepang telah ada sejak era Edo. Hal tersebut terungkap dalam seminar virtual ‘Managing Covid-19 Pandemic: Experiences from Japan and Lesson Learned for Indonesia", Jakarta, Jumat 24 Juli 2020.

Syarifah Aini dari Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan menggunakan masker sudah berkembang sejak era Edo di Jepang.

"Kebiasaan memakai masker itu dikembangkan sejak era Edo," kata Syarifah.

Dia mengatakan kebiasaan warga Jepang dalam menggunakan masker bahkan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19.

Pada era Edo, para penambang kerap menggunakan masker untuk menghindari debu saat menambang batu bara.

Ketika pandemi Covid-19 melanda, Jepang pun diterpa krisis masker pada bulan Februari dan Maret 2020.

Akhirnya pemerintah Jepang meminta perusahaan-perusahaan besar seperti Panasonic dan Sharp untuk memproduksi masker guna memenuhi kebutuhan masker.