BBQ by The Pool, Cara Baru Nikmati Sajian Middle Eastern di Four Points Hotel Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Menikmati berbagai santapan Middle Eastern BBQ kualitas premium mulai dari daging berkualitas hingga kopi khas Turki bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan akhir pekan di Citrus Pool Bar dan Edelweiss Sky Lounge, Hotel Four Points Bandung.

Tak hanya itu, ada pula beragam pilihan imported drink menyegarkan yang tentunya akan terasa semakin berkesan dengan pemandangan indahnya Kota Bandung.

Suasana senja dari sudut terbaik di tengah Kota Bandung dengan lampu-lampu yang mulai berkerlip akan memberikan sensasi yang berbeda bagi para tamu.

Ada puluhan menu makanan juga minuman terbaru yang dapat dinikmati para tamu seperti mixed fruits and vegetables salad, cream of tomato with crouton and bread, dan curry marinated lebanese kofta lamb with fresh mint.

Ada pula Mini beef sirloin steak with harira tomato, spicy shish taouk, BBQ style chicken drumstick, seafood brochette in pesto, grilled lamb leg with mandhi rice, hingga chicken shawarma.

Semua sajian itu makin lengkap dengan dressing dan saus yang beragam mulai dari gravy sauce, horseradish, tomato salsa, dijon mustard, barbecue sauce, peanut sauce, dan chili sauce.

Tak cukup sampai di situ, ada pula beragam signature menu yang tersedia dengan inovasi terbarunya seperti baked potato coriander tomato, grilled vegetable onion and garlic butter, pasta, hingga curry rice with green peas.

Kemudian ada menu dessert yang sayang untuk dilewatkan seperti fresh tropical fruit, assorted french pastry, bread and butter pudding, creme caramel with orange segments, dan assorted ice cream.