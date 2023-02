Psikolog Harvard Bocorkan Pola Asuh Anak agar Terhindar dari Sifat Merugikan Orangtua

PIKIRAN RAKYAT – Anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orangtua sebaik mungkin dengan memberikan pengasuhan dan perawatan terbaik agar tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Akan tetapi, tak jarang anak malah mendatangkan banyak masalah bagi dirinya, lingkungan, bahkan keluarga. Jangan langsung menyalahkan anak! Pola pengasuhan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbungan setiap individu.

Ahli Psikologi Universitas Harvard, Richard Weissbourd, dalam sebuah studi berjudul Teaching Emphaty and Whether You Are Parent Who Does So memberikan sejumlah tips parenting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri seorang anak.

Menurut Richard Weissbourd, dalam studinya, sekira 80 persen anak di Amerika Serikat menyebut bahwa orangtua mereka lebih mempedulikan prestasi dan rasa bahagia diri sendiri daripada apakah mereka sudah berkontribusi bagi lingkungan.

“Orangtua saya lebih bangga jika saya mendapat nilai terbaik di kelas daripada jika saya bergabung dengan organisasi atau komunitas kesiswaan di kelas dan sekolah,” kata seorang anak berusia 12 tahun dalam sesi interview.

Oleh karena itu, Richard Weissbourd memberikan sejumlah rekomendasi pola asuh bagi orangtua untuk menumbuhkan empati.

1. Jadikan Kepedulian kepada Orang Lain sebagai Prioritas

Usia terbaik memupuk empati dimulai dari usia 4 hingga usia sekolah. Pada usia tersebut, seorang anak telah menyeimbangkan kebutuhannya dengan kebutuhan orang lain mulai dari hal sederhana seperti berbagai makanan, mengoper bola, atau bahkan sekadar tertawa bersama.

